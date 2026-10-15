Sonipat News: अरिंजय बने सीसीएएस जैन एजुकेशनल सोसाइटी के प्रधान
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Updated Thu, 15 Oct 2026 02:53 AM IST
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गन्नौर। चरित्र चक्रवर्ती आचार्य 108 शांति सागर जैन एजुकेशनल सोसाइटी जीटी रोड गन्नौर की नई कार्यकारिणी का गठन सर्वसम्मति से किया गया। पूर्व अध्यक्ष आनंद जैन ने बताया कि सभी पदों पर एक-एक नामांकन मिलने के कारण चुनाव निर्विरोध हुआ। आनंद जैन चेयरमैन, अरिंजय जैन प्रधान, भूषण भाटिया उपप्रधान चुने गए। निखिल जैन महासचिव, आशीष जैन संयुक्त सचिव, नरेंद्र कुमार जैन कोषाध्यक्ष नियुक्त किए गए। शालिनी जैन, नितिन जैन, अनिल कुमार जैन, रोहित जैन, दिशा जैन कार्यकारिणी सदस्य चुने गए। इस अवसर पर जैन विद्या मंदिर स्कूल के निदेशक डाॅ. मनोज, शालिनी जैन, शीतल शर्मा, ऋचा जैन और मोनिका पराशर आदि मौजूद रहे।
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