Sonipat News: खरीद केंद्र में एसडीएम ने पीआर धान की खरीद एवं बिक्री व्यवस्था का निरीक्षण किया

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एसडीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मंडी में किसानों की सुविधा के लिए पेयजल, बिजली और शौचालय सहित सभी आवश्यक मूलभूत सुविधाओं की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि अनाज मंडी के साथ ही गोहाना की मुख्य अनाज मंडी में भी धान खरीद की व्यवस्था सुचारु रूप से संचालित होनी चाहिए।किसानों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए मंडी में सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखी जाएं, ताकि उन्हें अपनी फसल बेचने के लिए अनावश्यक परेशानी न उठानी पड़े। एसडीएम ने किसानों से भी अपील की कि वे अपनी धान की फसल को अच्छी तरह सुखाकर ही मंडी में बिक्री के लिए लेकर आएं। इस अवसर पर मार्केट कमेटी सचिव कविता जैन, उप सचिव उमेद व आढ़ती मौजूद रहे। आढ़ती एसोसिएशन के अध्यक्ष संदीप मलिक ने बताया कि वीरवार से किसान सुबह 5 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक फसल लेकर मंडी में आ सकेंगे। इसके बाद शाम 4 बजे तक वाहनों को बाहर निकालना होगा। उसके बाद फसल का उठान कराया जाएगा।