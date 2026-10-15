Sonipat News: हथियारों के साथ तस्वीरें डालने पर प्राथमिकी

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फायरिंग मामले में हथियार उपलब्ध कराने का आरोपी गिरफ्तार

सोनीपत। पश्चिमी क्षेत्र की अपराध नियंत्रण शाखा ने विकासनगर में फायरिंग कर जानलेवा हमला करने के मामले में दूसरे आरोपी दिल्ली के सुल्तानपुर निवासी विवेक उर्फ कालू को गिरफ्तार किया है। पुलिस प्रवक्ता रविंद्र सिंह ने बताया कि 31 जुलाई को विकासनगर निवासी लोकेश ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि सौरभ उर्फ अन्ना ने उनके और उनके दोस्त पर तीन गोलियां चलाई थीं। इनमें से एक गोली लोकेश के पैर में लगी जबकि दूसरी कार के सामने वाले शीशे पर लगी थी। आरोपी की मां पर भी पत्थरों से हमला करने और कार का शीशा तोड़ने का आरोप है। पुलिस ने पहले मुख्य आरोपी सौरभ उर्फ अन्ना को गिरफ्तार किया था। जांच में विवेक पर उसे हथियार मुहैया कराने का आरोप सामने आया। आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

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गन्नौर। सोशल मीडिया पर लाइसेंसी हथियारों के साथ तस्वीरें डालने के मामले में गन्नौर थाना पुलिस ने सरिता विहार दिल्ली के गांव मदनपुर खादर निवासी रामनारायण सिंह उर्फ लड्डू पहलवान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने यह कार्रवाई पुलिस उपायुक्त (अपराध) की जांच रिपोर्ट के आधार पर की है। जांच रिपोर्ट के अनुसार आरोपी ने इंस्टाग्राम पर अपने दो अकाउंट से विनोद, विकास और रामकरण के लाइसेंसी हथियारों के साथ तस्वीरें साझा की थीं। यह तस्वीरें गांव नया बांस स्थित रमेश पहलवान के फार्म हाउस पर खींची गई थीं। आरोप है कि हथियारधारकों की जानकारी के बिना तस्वीरें इंटरनेट पर डाली गईं। जांच में आरोपी ने फॉलोअर्स की संख्या बढ़ाने के लिए तस्वीरें डालने की बात स्वीकार की। थाना पुलिस के जांच अधिकारी बीर सिंह ने बताया कि सबूत जुटाने के बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।