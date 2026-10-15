Sonipat News: दातौली की रामलीला में हुआ राम वनवास का मंचन

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कार्यक्रम का शुभारंभ भाजपा नेता रोहित त्यागी ने किया। रामलीला आयोजन समिति के सदस्यों ने रोहित त्यागी का स्वागत किया और उन्हें स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान आयोजकों ने रामलीला का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के धार्मिक आयोजन नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम के आदर्शों से जोड़ने का काम करते हैं। विज्ञापन

राम वनवास के प्रसंग में कलाकारों ने पारिवारिक रिश्तों, त्याग, कर्तव्य और वचन पालन का संदेश दिया। रामलीला देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ उमड़ी। दर्शकों ने कलाकारों के अभिनय की सराहना की। रामलीला के माध्यम से ग्रामीणों को धर्म, मर्यादा और संस्कारों का संदेश दिया जा रहा है। कार्यक्रम का शुभारंभ भाजपा नेता रोहित त्यागी ने किया। रामलीला आयोजन समिति के सदस्यों ने रोहित त्यागी का स्वागत किया और उन्हें स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान आयोजकों ने रामलीला का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के धार्मिक आयोजन नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम के आदर्शों से जोड़ने का काम करते हैं।राम वनवास के प्रसंग में कलाकारों ने पारिवारिक रिश्तों, त्याग, कर्तव्य और वचन पालन का संदेश दिया। रामलीला देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ उमड़ी। दर्शकों ने कलाकारों के अभिनय की सराहना की। रामलीला के माध्यम से ग्रामीणों को धर्म, मर्यादा और संस्कारों का संदेश दिया जा रहा है।

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गन्नौर। गांव दातौली में चल रही रामलीला के तीसरे दिन भगवान श्रीराम के वनवास का मंचन किया गया। कलाकारों ने भगवान श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण के वन गमन का प्रसंग प्रस्तुत कर दर्शकों को भावुक कर दिया। मंचन के दौरान भगवान श्रीराम के पिता राजा दशरथ के वचन निभाने और राजपाट छोड़कर वन जाने के प्रसंग को देखकर दर्शक भावविभोर हो गए।