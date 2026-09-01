Sonipat News: स्लोगन लेखन में मोनी प्रथम और टीना द्वितीय
रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 02:01 AM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 02:01 AM IST
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खरखौदा। विश्व उद्यमिता दिवस (डब्ल्यूईडी-2026) के तहत सावित्रीबाई फुले राजकीय कन्या कॉलेज में स्लोगन राइटिंग और प्रेजेंटेशन प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। स्लोगन लेखन में वाणिज्य संकाय फाइनल की मोनी प्रथम, वाणिज्य प्रथम वर्ष की टीना द्वितीय और बीए द्वितीय वर्ष की मुस्कान तृतीय रहीं।
वाणिज्य विभाग ने कॅरिअर काउंसिलिंग एवं प्लेसमेंट सेल के सहयोग से स्लोगन राइटिंग तथा लीगल लिटरेसी सेल के तहत प्रेजेंटेशन प्रतियोगिता कराई। स्लोगन लेखन में 12 छात्राओं ने स्टार्टअप और उद्यमिता विषय पर नारे प्रस्तुत किए। वहीं, प्रेजेंटेशन प्रतियोगिता में छह छात्राओं ने प्रभावशाली संचार कौशल विषय पर विचार रखे।
प्राचार्य प्रो. अनिल कुमार की अध्यक्षता में हुई प्रतियोगिताओं का उद्देश्य छात्राओं में रचनात्मकता, उद्यमशीलता, कानूनी जागरूकता और अभिव्यक्ति कौशल विकसित करना था। इस दौरान प्रो. प्रमिला, डॉ. सविता, डॉ. नमिता, आकांक्षा और डॉ. अनीता मौजूद रहीं।
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वाणिज्य विभाग ने कॅरिअर काउंसिलिंग एवं प्लेसमेंट सेल के सहयोग से स्लोगन राइटिंग तथा लीगल लिटरेसी सेल के तहत प्रेजेंटेशन प्रतियोगिता कराई। स्लोगन लेखन में 12 छात्राओं ने स्टार्टअप और उद्यमिता विषय पर नारे प्रस्तुत किए। वहीं, प्रेजेंटेशन प्रतियोगिता में छह छात्राओं ने प्रभावशाली संचार कौशल विषय पर विचार रखे।
विज्ञापन
प्राचार्य प्रो. अनिल कुमार की अध्यक्षता में हुई प्रतियोगिताओं का उद्देश्य छात्राओं में रचनात्मकता, उद्यमशीलता, कानूनी जागरूकता और अभिव्यक्ति कौशल विकसित करना था। इस दौरान प्रो. प्रमिला, डॉ. सविता, डॉ. नमिता, आकांक्षा और डॉ. अनीता मौजूद रहीं।
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