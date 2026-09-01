Sonipat News: कूड़े के ढेर में लगाई आग, धुएं से परेशान दुकानदारों का फूटा गुस्सा

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दुकानदार कमला, राजीव, भारतभूषण और ऊषा ने बताया कि 26 दिन से बाजार में कूड़ा नहीं उठाया गया है। जगह-जगह ढेर लगे हैं। कुछ लोग कूड़ा कम करने के लिए उसमें आग लगा रहे हैं। इससे उठने वाला धुआं दुकानों और आसपास के क्षेत्र में फैल रहा है। दुकानदारों, ग्राहकों और राहगीरों को परेशानी हो रही है।दुकानदारों ने बताया कि 6 अगस्त से बाजार और शहर में सफाई व्यवस्था प्रभावित है। कूड़े में प्लास्टिक और अन्य ज्वलनशील सामग्री होने से आग तेजी से फैलने का खतरा बना रहता है। झंडी रोड कच्चे क्वार्टर बाजार में एक दिन पहले पांच दुकानों में आग लगने की घटना के बावजूद प्रशासन के सतर्क न होने पर दुकानदारों ने रोष जताया। उन्होंने कहा कि आग की घटना से दुकानों और सामान को नुकसान हो सकता है। नगर निगम को कूड़े में आग लगाने वालों पर कार्रवाई करनी चाहिए।