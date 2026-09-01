Sonipat News: ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर के लक्षणों को न करें नजरअंदाज

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स्त्री रोग कैंसर विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ सर्जन डॉ. वैशाली जाम्रे ने ब्रेस्ट कैंसर के संभावित लक्षणों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ब्रेस्ट में गांठ, आकार में बदलाव, निप्पल से असामान्य स्राव, त्वचा का सख्त होना या उसमें गड्ढा पड़ना संकेत हो सकते हैं।उन्होंने महिलाओं को नियमित रूप से स्वयं जांच करने की सलाह दी। खान-पान की अच्छी आदतें अपनाने और नियमित व्यायाम करने पर जोर दिया।कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉ. नेहा गर्ग ने बताया कि चिकित्सकीय सलाह के अनुसार 40 वर्ष की उम्र के बाद नियमित मैमोग्राफी कराना महत्वपूर्ण है। उन्होंने सर्वाइकल कैंसर के लक्षणों के बारे में भी जानकारी दी। पीरियड्स के बीच असामान्य रक्तस्राव, संबंध बनाने के बाद खून आना, लगातार सफेद पानी आना और पेल्विक एरिया में दर्द जैसे लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। विशेषज्ञों ने बताया कि एचपीवी टीकाकरण सर्वाइकल कैंसर से बचाव में मददगार है। धूम्रपान और पैसिव स्मोकिंग से बचने की सलाह दी। प्राचार्य डॉ. ऊषा दहिया ने चिकित्सकों का स्वागत किया।