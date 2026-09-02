Sonipat News: कमरे लौट रहे तंदूर कारीगर से मोबाइल छीना
रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 01:54 AM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 01:54 AM IST
विज्ञापन
गन्नौर। रारा ढाबे से कमरे पर लौट रहे तंदूर कारीगर को छह-सात युवकों ने रास्ते में रोककर मोबाइल छीन लिया। पीड़ित की शिकायत पर थाना बड़ी पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बिहार के माधेपुरा जिले के गमला टोला निवासी राजन कुमार ने बताया कि वह गांव टेहा में रहकर रारा ढाबे पर तंदूर कारीगर का काम करता है। 31 अगस्त की रात करीब 12:30 बजे वह मकान मालिक कपिल की बाइक से कमरे पर लौट रहा था। ढाबे से कुछ दूर छह-सात युवक तीन मोटरसाइकिलों पर खड़े थे। संवाद
विज्ञापन