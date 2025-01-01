Sonipat News: कैप्टन विक्रम बत्रा की जयंती पर प्रतिमा पर किया दूध से अभिषेक

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कार्यक्रम में कैप्टन विक्रम बत्रा की प्रतिमा का दूध से अभिषेक कर माल्यार्पण किया गया। इसके बाद पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। प्रधान सतीश विरमानी ने कहा कि कैप्टन बत्रा का जीवन और बलिदान देश के युवाओं के लिए सदैव प्रेरणास्रोत रहेगा। कारगिल युद्ध में उन्होंने अदम्य साहस का परिचय देते हुए देश की रक्षा के लिए अपना जीवन न्योछावर कर दिया।इस दौरान सतीश डेंबला, पवन बत्रा, जोगिंदर पाल अरोड़ा, संदीप बत्रा, प्रदीप वाधवा, अशोक कपूर, अशोक सहगल, सतीश तनेजा, सरोज चावला, जगदीश ग्रोवर और सुधीर मौजूद रहे।