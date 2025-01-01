Sonipat News: कैप्टन विक्रम बत्रा की जयंती पर प्रतिमा पर किया दूध से अभिषेक
रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 01:23 AM IST
Updated Thu, 10 Sep 2026 01:23 AM IST
विज्ञापन
सोनीपत। पंजाबी गौरव संघ की ओर से कारगिल युद्ध के नायक और मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन विक्रम बत्रा की जयंती मनाई गई। शहर की विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के सदस्य सुभाष चौक स्थित कैप्टन विक्रम बत्रा पार्क में उनकी प्रतिमा के समक्ष एकत्रित हुए।
कार्यक्रम में कैप्टन विक्रम बत्रा की प्रतिमा का दूध से अभिषेक कर माल्यार्पण किया गया। इसके बाद पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। प्रधान सतीश विरमानी ने कहा कि कैप्टन बत्रा का जीवन और बलिदान देश के युवाओं के लिए सदैव प्रेरणास्रोत रहेगा। कारगिल युद्ध में उन्होंने अदम्य साहस का परिचय देते हुए देश की रक्षा के लिए अपना जीवन न्योछावर कर दिया।
इस दौरान सतीश डेंबला, पवन बत्रा, जोगिंदर पाल अरोड़ा, संदीप बत्रा, प्रदीप वाधवा, अशोक कपूर, अशोक सहगल, सतीश तनेजा, सरोज चावला, जगदीश ग्रोवर और सुधीर मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
कार्यक्रम में कैप्टन विक्रम बत्रा की प्रतिमा का दूध से अभिषेक कर माल्यार्पण किया गया। इसके बाद पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। प्रधान सतीश विरमानी ने कहा कि कैप्टन बत्रा का जीवन और बलिदान देश के युवाओं के लिए सदैव प्रेरणास्रोत रहेगा। कारगिल युद्ध में उन्होंने अदम्य साहस का परिचय देते हुए देश की रक्षा के लिए अपना जीवन न्योछावर कर दिया।
विज्ञापन
इस दौरान सतीश डेंबला, पवन बत्रा, जोगिंदर पाल अरोड़ा, संदीप बत्रा, प्रदीप वाधवा, अशोक कपूर, अशोक सहगल, सतीश तनेजा, सरोज चावला, जगदीश ग्रोवर और सुधीर मौजूद रहे।
विज्ञापन