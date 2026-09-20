Sonipat News: ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत

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जीआरपी थाना प्रभारी सुरेश कुमार ने बताया कि मृतक की उम्र 30 से 35 वर्ष के बीच है। उसके बाएं हाथ पर अंग्रेजी में अमरजीत पाल और मुस्कान लिखा हुआ है। इसी हाथ पर मां दुर्गा की तस्वीर भी गुदी हुई है। पुलिस इन निशानों के आधार पर मृतक की पहचान करने का प्रयास कर रही है।

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गन्नौर। गन्नौर रेलवे स्टेशन पर लाइन पार करते समय अमृतसर से मुंबई जा रही पश्चिम एक्सप्रेस की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। सूचना पर गन्नौर जीआरपी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पहचान के प्रयास किए, लेकिन उसकी पहचान नहीं हो सकी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सोनीपत सिविल अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया है।