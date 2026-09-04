Sonipat News: खंड स्तरीय साइंस ड्रामा में मदीना स्कूल की टीम रही विजेता

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गोहाना। कथूरा खंड के तहत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल में खंड स्तरीय साइंस ड्रामा का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में राजकीय स्कूल मदीना की टीम प्रथम, भावड़ स्कूल की टीम द्वितीय तथा धनाना स्कूल की टीम तृतीय स्थान पर रही। प्रतियोगिता में विजेता रहे विद्यार्थियों को बीईओ लवल किशोर ने सम्मानित किया। उन्होंने बताया कि खंड स्तर पर विजेता रहे विद्यार्थियों को जिला स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा। इस अवसर पर प्राचार्य सुशीला आर्या, संदीप व मनोज कुंडू आदि उपस्थित थे। संवाद