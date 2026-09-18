Sonipat News: 27 को धूमधाम से मनेगा क्षमावाणी महोत्सव
रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 02:31 AM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 02:31 AM IST
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बहादुरगढ़। श्री पद्म प्रभु दिगंबर जैन मंदिर गांधी चौक मेन बाजार बहादुरगढ़ में 27 सितंबर को वार्षिक रथ यात्रा एवं क्षमावाणी महोत्सव का आयोजन धूमधाम से किया जाएगा। सकल जैन समाज बहादुरगढ़ के संरक्षक आंनद प्रकाश जैन, मदन सैन जैन, प्रधान राकेश जैन, उप प्रधान नरेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष दीपक जैन, महासचिव अरविंद जैन, संयोजक संजय जैन, तरसेम जैन, सलाहकार अमांशु जैन, सौरभ जैन, प्रचार मंत्री बिजेंद्र जैन व पवन जैन, भंडारी नवीन जैन ने बताया कि इस कार्यक्रम में मुख्यातिथि तौर पर लुधियाना के डिप्टी कमिश्नर हिमांशु जैन (आईएएस) व होशियारपुर की डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन (आईएएस) के अलावा अति विशिष्ट अतिथियों मेें नीरज जैन, कोमल जैन दिल्ली, संजय जैन विश्व जैन संगठन मंत्री एवं तीर्थ रक्षक को आमंत्रित किया गया है।
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