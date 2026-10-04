फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sonipat News ›   Gohana Rural Block President Puneet Rana was welcomed.

Sonipat News: गोहाना ग्रामीण ब्लाॅक अध्यक्ष पुनीत राणा का किया स्वागत

Sun, 04 Oct 2026 02:54 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 02:54 AM IST
विज्ञापन
Gohana Rural Block President Puneet Rana was welcomed.
फोटो: सोनीपत के कांग्रेस भवन में गोहाना ग्रामीण ब्लाॅक अध्यक्ष बनने पर एडवोकेट पुनीत राणा का स्
सोनीपत। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार एडवोकेट पुनीत राणा को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी गोहाना ग्रामीण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नियुक्ति के उपलक्ष्य में कांग्रेस भवन में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त अध्यक्ष का स्वागत किया।
विज्ञापन

कांग्रेस शहरी जिला अध्यक्ष कमल दिवान ने पुनीत राणा को बधाई देते हुए कहा कि युवा कार्यकर्ता को जिम्मेदारी मिलने से संगठन को निचले स्तर पर मजबूती मिलेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर पार्टी के मुद्दों को उठाने का आह्वान किया। जिला अध्यक्ष ग्रामीण संजीव दहिया ने कहा कि जमीनी कार्यकर्ता को जिम्मेदारी मिलने से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है। उन्होंने 25 सदस्यीय कार्यकारिणी गठित कर संगठन को गति देने की उम्मीद जताई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed