Sonipat News: सीईसी के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन, डीसी को सौंपा ज्ञापन

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सीपीआई के जिला महासचिव एवं मंच के अध्यक्ष राजीव वर्मा ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के दबाव में चुनाव प्रक्रिया में अनियमितताएं की जा रही हैं। उन्होंने एसआईआर के माध्यम से मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग की।सीपीआई के लोकसभा प्रभारी हरिओम खटक ने आगामी चुनाव में ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से मतदान कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए।इस दौरान अधिवक्ता प्रवीन नागर, इरफान खान, भज्जन, वकील खान, प्रेम सिंह चौहान, अयूब खान, आनंद जैन, राजेंद्र खुंडिया, दिव्यांशु वर्मा, सिद्धार्थ नैय्यर और आदित्य नागर मौजूद रहे।