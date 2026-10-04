Sonipat News: सीईसी के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन, डीसी को सौंपा ज्ञापन
रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 02:55 AM IST
Updated Sun, 04 Oct 2026 02:55 AM IST
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सोनीपत। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) और दलित पिछड़ा शोषित आवाज मंच के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता शांति मार्च निकालकर डीसी कार्यालय पहुंचे और उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा।
सीपीआई के जिला महासचिव एवं मंच के अध्यक्ष राजीव वर्मा ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के दबाव में चुनाव प्रक्रिया में अनियमितताएं की जा रही हैं। उन्होंने एसआईआर के माध्यम से मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग की।
सीपीआई के लोकसभा प्रभारी हरिओम खटक ने आगामी चुनाव में ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से मतदान कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए।
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इस दौरान अधिवक्ता प्रवीन नागर, इरफान खान, भज्जन, वकील खान, प्रेम सिंह चौहान, अयूब खान, आनंद जैन, राजेंद्र खुंडिया, दिव्यांशु वर्मा, सिद्धार्थ नैय्यर और आदित्य नागर मौजूद रहे।
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सीपीआई के जिला महासचिव एवं मंच के अध्यक्ष राजीव वर्मा ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के दबाव में चुनाव प्रक्रिया में अनियमितताएं की जा रही हैं। उन्होंने एसआईआर के माध्यम से मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग की।
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सीपीआई के लोकसभा प्रभारी हरिओम खटक ने आगामी चुनाव में ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से मतदान कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए।
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इस दौरान अधिवक्ता प्रवीन नागर, इरफान खान, भज्जन, वकील खान, प्रेम सिंह चौहान, अयूब खान, आनंद जैन, राजेंद्र खुंडिया, दिव्यांशु वर्मा, सिद्धार्थ नैय्यर और आदित्य नागर मौजूद रहे।