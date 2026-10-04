Sonipat News: घर में फंदे से लटका मिला ऑटो चालक का शव

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गांव असावरपुर निवासी साहिल (21) ऑटो चलाकर परिवार का पोषण करते थे। इसी साल जून माह में उनकी बहन की शादी हुई थी। वह अपने माता-पिता के साथ रहते थे। वह रोजाना की तरह शुक्रवार रात अपने कमरे में जाकर सो गए थे।शनिवार सुबह वह उठकर नहीं आए तो परिवार के सदस्यों ने उन्हें कमरे में फंदे पर लटका देखा। परिवार ने घटना की सूचना राई थाना पुलिस को दी। परिजनों ने मामले में किसी पर कोई शक जाहिर नहीं किया है।पुलिस ने निवारक कार्रवाई कर शव परिजनों को सौंप दिया। थाना प्रभारी यशवीर सिंह ने बताया कि युवक का शव फंदे पर लटका मिला है। परिवार की तरफ से निवारक कार्रवाई कराई गई है, परिजनों ने किसी पर कोई शक जाहिर नहीं किया है।