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Hindi News ›   Haryana ›   Sonipat News ›   Auto-rickshaw driver's body found hanging at home.

Sonipat News: घर में फंदे से लटका मिला ऑटो चालक का शव

Sun, 04 Oct 2026 02:55 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 02:55 AM IST
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Auto-rickshaw driver's body found hanging at home.
सोनीपत। गांव असावरपुर में ऑटो चालक का शव उनके घर के अंदर फंदे पर लटका मिला है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची राई थाना पुलिस ने शव कब्जे में पंचनामा कराकर परिजनों को सौंप दिया।
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गांव असावरपुर निवासी साहिल (21) ऑटो चलाकर परिवार का पोषण करते थे। इसी साल जून माह में उनकी बहन की शादी हुई थी। वह अपने माता-पिता के साथ रहते थे। वह रोजाना की तरह शुक्रवार रात अपने कमरे में जाकर सो गए थे।
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शनिवार सुबह वह उठकर नहीं आए तो परिवार के सदस्यों ने उन्हें कमरे में फंदे पर लटका देखा। परिवार ने घटना की सूचना राई थाना पुलिस को दी। परिजनों ने मामले में किसी पर कोई शक जाहिर नहीं किया है।
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पुलिस ने निवारक कार्रवाई कर शव परिजनों को सौंप दिया। थाना प्रभारी यशवीर सिंह ने बताया कि युवक का शव फंदे पर लटका मिला है। परिवार की तरफ से निवारक कार्रवाई कराई गई है, परिजनों ने किसी पर कोई शक जाहिर नहीं किया है।
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