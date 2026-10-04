Sonipat News: 551 ग्राम चरस के साथ युवक गिरफ्तार

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गन्नौर। क्राइम यूनिट गन्नौर ने डीआईसीटी रोड पर नहर की पुलिया के पास कार्रवाई करते हुए 551 ग्राम चरस के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी गांव गोरड़ फिलहाल बीएसटी कॉलोनी निवासी दीपक तोमर है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चरस और कंपास जीप को भी जब्त कर लिया। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस प्रवक्ता रविंद्र कुमार ने अनुसार एएसआई विकास कुमार टीम के साथ दिल्ली-पानीपत जीटी रोड पर गश्त पर थे। इसी दौरान सूचना मिली कि डीआईसीटी रोड पर नहर की पुलिया के पास जीप में दीपक तोमर चरस लेकर खड़ा है। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और उसे रुकवाकर तलाशी ली तो उसके पास से 551 ग्राम चरस बरामद हुई। संवाद