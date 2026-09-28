Sonipat News: 500 जरूरतमंदों को बांटा निशुल्क भोजन

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सोनीपत। रोटरी क्लब ऑफ सोनीपत अर्डेंट की ओर से मासिक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ‘आहार’ के तहत मुरथल रोड पर करीब 500 जरूरतमंदों और राहगीरों को निशुल्क भोजन व फलों का वितरण किया गया। क्लब सदस्यों ने सेवा कार्य के माध्यम से जरूरतमंदों की सहायता की और मानव सेवा का संदेश दिया। क्लब अध्यक्ष प्रमोद मोना भूटानी और सचिव सुनील भारती मनचंदा ने कहा कि ‘आहार’ क्लब की नियमित सेवा गतिविधि है। इसके माध्यम से जरूरतमंदों तक भोजन पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। सेवा कार्य में दीपक अनुराधा हुड्डा, सतेंद्र इंदु राठी, अतुल रोजी खट्टर, संजय सीमा अरोड़ा, संजय आंतिल, पूनम रॉय, राजेश कटारिया, सुधीर खुराना, डॉ. सुनील कश्यप, विशाल गोयल और किरण सुरेंद्र ने सहयोग किया। संवाद