Sonipat News: पिस्तौल तानकर वकील से 20 लाख लूटने की प्राथमिकी दर्ज, प्लॉट की रसीद देने के बहाने बुलाया

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पीड़ित शशांक ने बताया कि दिल्ली के पहाड़गंज निवासी सोहेल उनके दोस्त हैं। सोहेल की पहचान पंजाब के जीरकपुर निवासी हरप्रीत से है। सोहेल ने शशांक को बताया था कि हरप्रीत जीरकपुर में नई सोसायटी में प्लॉट काट रहा है।इसके बाद प्लॉट खरीदने के लिए उनकी हरप्रीत से बातचीत करवाई गई। हरप्रीत ने वीडियो कॉल के माध्यम से शशांक को 200 गज का प्लॉट दिखाया। यह सौदा 40 लाख रुपये में तय हुआ था।आरोप है कि हरप्रीत ने शशांक से कहा कि वह आधी रकम लेकर मुरथल पहुंच जाए जहां उसे रुपये की रसीद दे दी जाएगी। इसी भरोसे पर शशांक 20 लाख रुपये लेकर वीरवार तड़के साढ़े तीन बजे अपने दोस्त सोहेल के साथ कार से मुरथल पहुंचे।इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास हरप्रीत अपने दो अन्य साथियों के साथ कार में मौजूद था। बातचीत के दौरान हरप्रीत ने पहले रुपये दिखाने के लिए कहा जिसके बाद शशांक ने अपनी कार में रखा बैग खोलकर रकम दिखाई।आरोप है कि रुपये देखने के बाद हरप्रीत के साथ आए युवक ने शशांक पर पिस्तौल तान दी और रुपयों से भरा बैग छीन लिया। इसके बाद तीनों आरोपी अपनी कार में बैठकर भागने लगे।शशांक ने उन्हें रोकने के लिए कार के बोनट पर लटकने का प्रयास किया लेकिन आरोपियों ने कार दौड़ा दी। इससे वह गिर गए और उन्हें चोटें आईं। आरोप है कि तीनों आरोपी 20 लाख रुपये लेकर मौके से भाग गए।जांच अधिकारी राजीव ने बताया कि तड़के गश्त के दौरान मुरथल थाना पुलिस को पीसीआर-7 से घटना की सूचना मिली थी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची। शशांक की शिकायत पर लूट की प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।