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Sonipat News: छात्राओं को दी शैक्षणिक व्यवस्था और सुविधाओं की जानकारी

Wed, 02 Sep 2026 01:45 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 01:45 AM IST
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Female students were informed about the academic arrangements and facilities.
गोहाना। राजकीय महिला कॉलेज में मंगलवार को नवप्रवेशित छात्राओं के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्राओं को कॉलेज की शैक्षणिक व्यवस्था, विभिन्न सुविधाओं, समितियों, गतिविधियों और उनके समग्र विकास के लिए उपलब्ध अवसरों की जानकारी दी गई। प्राचार्य डॉ. मीनाक्षी सांगवान ने छात्राओं को नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित रहने, अनुशासन बनाए रखने और कॉलेज की विभिन्न गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम संयोजक डॉ. रेखा सहरावत ने छात्राओं को विभिन्न समितियों से जुड़कर अपनी प्रतिभा और कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया।
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