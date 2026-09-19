Sonipat News: 27 को पशुपालन मंत्री के आवास घेरेंगे कर्मचारी

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प्रदर्शन की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को जिला स्तरीय बैठक हुई। बैठक उपनिदेशक पशुपालन एवं डेयरी विभाग के कार्यालय परिसर में हुई। अध्यक्षता जिला प्रधान विजेंद्र दहिया ने की। संचालन कैशियर अनिल शर्मा ने किया।विजेंद्र दहिया ने बताया कि आठ जुलाई को राज्य कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। इसमें प्रदर्शन की रणनीति बनाई गई थी। नौ अगस्त को राज्य कन्वेंशन हुई। इसमें विभिन्न मांगों पर सहमति बनी थी। कार्रवाई नहीं होने पर चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की गई।उन्होंने बताया कि 18 अगस्त को राज्य प्रतिनिधिमंडल की बैठक हुई थी। इसमें भी कई मांगों पर सहमति बनी। इसके बावजूद संबंधित पत्र अब तक जारी नहीं हुए हैं। बैठक में सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान देशराज नैन, जिला कोषाध्यक्ष राजीव खत्री, ओमप्रकाश और गोहाना ब्लॉक प्रधान अशोक मौजूद रहे।