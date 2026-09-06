Sonipat News: करंट लगने से मौत मामले में बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप
रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 02:02 AM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 02:02 AM IST
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गोहाना। कथूरा गांव में बिजली लाइन का तार टूटकर ग्रामीण के ऊपर गिरने और करंट लगने से उसकी मौत होने के मामले में बेटे साहिल ने बिजली निगम पर लापरवाही का आरोप लगाया है। साहिल ने निगम की लापरवाही के चलते पिता की मौत होने के संबंध में बरोदा थाना में प्राथमिक की दर्ज करवाई है। बिजली निगम के अधिकारियों के साथ पुलिस भी हादसे के कारणों की जांच करेगी।
कथूरा गांव निवासी सतबीर पीजीआइ रोहतक में माली के पद पर कार्यरत थे। शुक्रवार को वे जन्माष्टमी की छुट्टी के चलते अपने गांव आए हुए थे। वे दोपहर को घर से घेवर लाने के लिए निकले थे। घर से कुछ दूर पहुंचते ही बीच रास्ते में बिजली लाइन का तार टूटकर उनके ऊपर आ गिरा था और करंट लगने से उनकी मौके पर मौत हो गई थी।
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कथूरा गांव निवासी सतबीर पीजीआइ रोहतक में माली के पद पर कार्यरत थे। शुक्रवार को वे जन्माष्टमी की छुट्टी के चलते अपने गांव आए हुए थे। वे दोपहर को घर से घेवर लाने के लिए निकले थे। घर से कुछ दूर पहुंचते ही बीच रास्ते में बिजली लाइन का तार टूटकर उनके ऊपर आ गिरा था और करंट लगने से उनकी मौके पर मौत हो गई थी।
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