फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sonipat News ›   Dushyant seeks a response from the government regarding the number plate on a police vehicle

Sonipat News: पुलिस वाहन की नंबर प्लेट पर दुष्यंत ने सरकार से मांगा जवाब

Sat, 17 Oct 2026 02:46 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Updated Sat, 17 Oct 2026 02:46 AM IST
विज्ञापन
Dushyant seeks a response from the government regarding the number plate on a police vehicle
 दुष्यंत चौटाला की तरफ से किया गया ट्वीट। सोशल मीडिया
सोनीपत। पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सोनीपत में हरियाणा पुलिस के एक वाहन पर लगी अस्थायी पंजीकरण नंबर प्लेट पर सवाल उठाया है।
विज्ञापन

पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सोशल मीडिया पर वाहन की तस्वीर साझा कर नंबर प्लेट की वैधता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार और पुलिस अधिकारियों से मामले की जांच कराने की मांग की है।

दुष्यंत चौटाला की तरफ से ट्वीट किए मैसेज में वाहन पर टी234एचआर1060बी नंबर अंकित होने की बात लिखी है। उन्होंने नियमों का हवाला देते हुए इस नंबर प्लेट को नियमों के विपरीत बताया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed