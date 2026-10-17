Sonipat News: पुलिस वाहन की नंबर प्लेट पर दुष्यंत ने सरकार से मांगा जवाब

पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सोशल मीडिया पर वाहन की तस्वीर साझा कर नंबर प्लेट की वैधता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार और पुलिस अधिकारियों से मामले की जांच कराने की मांग की है।दुष्यंत चौटाला की तरफ से ट्वीट किए मैसेज में वाहन पर टी234एचआर1060बी नंबर अंकित होने की बात लिखी है। उन्होंने नियमों का हवाला देते हुए इस नंबर प्लेट को नियमों के विपरीत बताया।