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मशीनरी और पंप सिस्टम को किया जाएगा बेहतरसंवाद न्यूज एजेंसीगोहाना। बीपीएस महिला यूनिवर्सिटी और बीपीएस महिला मेडिकल कॉलेज में पेयजल सप्लाई व्यवस्था को दुरूस्त किया जाएगा। इसके लिए महिला यूनिवर्सिटी में बने जलघर की मरम्मत करवाई जाएगी। मरम्मत कार्य पर 43.81 लाख रुपये खर्च होंगे। मरम्मत कार्य शुरू करने के लिए यूनिवर्सिटी प्रशासन ने टेंडर प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।खानपुर कलां गांव में महिला यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज प्रदेश के बड़े संस्थानों में शामिल हैं। महिला यूनिवर्सिटी में प्रतिदिन हजारों की संख्या में छात्राएं पढ़ने के लिए आती हैं। वहीं मेडिकल कॉलेज में भी प्रतिदिन दो हजार से अधिक मरीजों की ओपीडी होती है। इसके साथ मरीजों के साथ उनके परिजन होते हैं। वहीं मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों व कर्मचारियों की संख्या भी हजारों में है। इसके चलते दोनों संस्थानों में पीने के पानी की खपत भी अधिक रहती है। दोनों संस्थानों में पेयजल आपूर्ति के लिए महिला यूनिवर्सिटी परिसर में जलघर बना हुआ है। लंबे समय से जलघर की मरम्मत नहीं हुई है। इसके चलते जलघर की कुछ मशीनरी और पंप अपनी क्षमता के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं। इसका असर दोनों संस्थानों की पेयजल आपूर्ति पर पड़ सकता है। पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था को दुरूस्त रखने के लिए जलघर की मरम्मत करवाई जाएगी।खराब मशीनरी को बदला जाएगाजलघर की मशीनरी की लंबे समय से मरम्मत नहीं हुई है। अधिकारियों के अनुसार मरम्मत कार्य में जलघर की सामान्य मरम्मत के साथ-साथ मशीनरी को बेहतर किया जाएगा। वहीं आवश्यकता होने पर मशीनरी बदली भी जाएगी। इससे दोनों संस्थानों में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था बेहतर बनेगी।जल्द शुरू किया जाएगा मरम्मत कार्यबीपीएस महिला यूनिवर्सिटी में बने जलघर की मरम्मत करवाई जाएगी। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई है। जल्द ही औपचारिकताएं पूर्ण कर मरम्मत कार्य एजेंसी को आवंटित कर दिया जाएगा। जलघर की मरम्मत होने के बाद दोनों संस्थानों में पेयजल संबंधी समस्या नहीं रहेगी।सुमेर मलिक, एसडीओ, बीपीएस महिला यूनिवर्सिटी, खानपुर कलां