Sonipat News: हमीदपुर पुलिया के नीचे सड़क सुधार की मांग

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नारनौल। गांव जैलाफ के सामाजिक कार्यकर्ता छाजूराम रावत ने राष्ट्रीय राजमार्ग 11 पर हमीदपुर पुलिया के नीचे सड़क सुधार और लाइटें लगवाने की मांग की है। उन्होंने एनएचएआई के परियोजना प्रबंधक को प्रार्थना पत्र भेजा है। छाजूराम रावत ने बताया कि पुलिया के नीचे सड़क में गड्ढे हैं, यह टूटी हुई है और रात में अंधेरा रहता है। इससे वाहनों के दुर्घटनाग्रस्त होने और राहगीरों, खासकर महिलाओं के लिए अप्रिय घटनाओं का खतरा रहता है। खटोटी-नांगलकाठा की ओर से आने वाले वाहन सीधे एनएच-11 पर आते हैं, जो जोखिम भरा है। उन्होंने सुरक्षा मानकों की जांच और स्थायी समाधान की मांग की है। पुलिया के नीचे वाली सड़क पर पहले भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, इसलिए तत्काल समाधान जरूरी है। संवाद