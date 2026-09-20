Sonipat News: नियमों के विरुद्ध पाले जा रहे खतरनाक कुत्ते, निगम में महज तीन पंजीकृत

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सिक्का कॉलोनी में 14 सितंबर को छह माह का मासूम अपनी बुआ की गोद में था, तभी पड़ोसी के घर से निकले पिटबुल ने उस पर हमला कर दिया। सीसीटीवी में पिटबुल के हमले और बच्चे को दबोचकर सड़क पर घसीटने की घटना कैद हो गई थी। बच्चे को गंभीर चोटें आईं और उसका इलाज पीजीआई रोहतक में चल रहा है। बच्चे को बचाने के प्रयास में उसकी बुआ भी घायल हो गई थी।नगर निगम मेयर राजीव जैन और पुलिस अधिकारी शुक्रवार को पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी। मेयर ने परिवार से मुलाकात कर बच्चे के माता-पिता से फोन पर भी बात की और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधित अथवा बिना लाइसेंस कुत्ते पालने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि परिवार की लिखित शिकायत मिलने के बाद पुलिस स्तर पर कार्रवाई की जाएगी।वहीं, सेक्टर-27 थाना पुलिस भी पीड़ित परिवार के घर पहुंची और मामले की जानकारी ली। फिलहाल परिवार की ओर से शिकायत दिए जाने की स्थिति के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।नियमों के पालन पर सवालहरियाणा के नगर निकाय कानून में पालतू कुत्ते रखने के लिए लाइसेंस का प्रावधान है। ऐसे में निगम में पंजीकरण की बेहद कम संख्या के बीच घरों में पाले जा रहे कुत्तों की निगरानी और लाइसेंस व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। प्रशासन की आगामी कार्रवाई से यह स्पष्ट होगा कि बिना पंजीकरण और नियमों के विपरीत कुत्ते पालने वालों पर किस स्तर पर कार्रवाई की जाती है।अस्पताल में रोजाना 35 से ज्यादा कुत्तों व बंदरों के काटे जाने के मामले के नए मरीज उपचार कराने पहुंच रहे है। रोजाना नए व पुराने मिलाकर 80 से ज्यादा मरीजों को एंटी रैबिज वैक्सीन लगाई जा रही है। गोहाना के उपमंडल नागरिक अस्पताल में भी वैक्सीन खत्म हाे चुकी है। वहां के मरीज भी जिला अस्पताल में पहुंच रहे हैं।वर्तमान में निगम में तीन लोगों ने कुत्तों का पंजीकरण करा रखा है। अन्य लोगों को भी अपने कुत्तों का पंजीकरण कराने के लिए अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा।