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Sonipat News: कैंसर से जूझ रहे सीआरपीएफ हवलदार की मौत, राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार

Wed, 02 Sep 2026 01:38 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 01:38 AM IST
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CRPF Havildar battling cancer passes away; last rites performed with state honors.
फोटो : कृष्ण सिंह का फाइल फोटो।
सोनीपत। कैंसर से जूझ रहे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के हवलदार कृष्ण कुमार (56) का सोमवार रात निधन हो गया। करीब एक माह से दिल्ली के निजी अस्पताल में उनका उपचार चल रहा था। सोमवार को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद परिजन उन्हें सोनीपत स्थित घर लेकर पहुंचे थे। देर रात अचानक तबीयत बिगड़ने पर उनका निधन हो गया। मंगलवार को गढ़ी ब्राह्मणान स्थित श्मशान घाट में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया।
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कृष्ण कुमार मूल रूप से रोहतक जिले के गांव बोहर के रहने वाले थे और वर्तमान में परिवार के साथ सोनीपत के सरस्वती विहार में रह रहे थे। परिजनों के अनुसार, वह चार साल से कैंसर से पीड़ित थे। करीब एक माह पहले बवाना स्थित सीआरपीएफ कैंप में ड्यूटी के दौरान उन्हें लकवा मार गया था। इसके बाद से दिल्ली के निजी अस्पताल में उनका उपचार चल रहा था।
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कृष्ण कुमार के निधन की सूचना मिलते ही परिवार, सहकर्मियों और परिचितों में शोक की लहर दौड़ गई। परिजनों ने बताया कि वह मिलनसार स्वभाव के थे और परिवार से उनका गहरा जुड़ाव था। वह अपने पीछे पत्नी ऊषा, पुत्र अमन, पुत्रवधू और पोते को छोड़ गए।
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