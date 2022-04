{"_id":"626d9bdf4dd7e81228719ae5","slug":"cases-of-rape-and-robbery-filed-against-the-doctor-of-civil-hospital-in-sonipat","type":"story","status":"publish","title_hn":"सोनीपत: नागरिक अस्पताल के चिकित्सक पर दुष्कर्म और लूट के मुकदमे दर्ज, उपचार के लिए आती थी महिला","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम","slug":"crime"}}

संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Sun, 01 May 2022 01:58 AM IST