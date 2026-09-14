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Shahjahanpur News: हादसे में घायल बुजुर्ग की उपचार के दौरान मौत

Mon, 14 Sep 2026 01:23 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 01:23 AM IST
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Elderly person injured in accident dies during treatment.
सिंधौली। क्षेत्र के भटियूरा गांव निवासी बिल्लू (55) की रविवार सुबह राजकीय मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान मौत हो गई। बबलू ने बताया कि पिता बिल्लू 25 अगस्त की शाम साइकिल से खेत की रखवाली करने के लिए जा रहे थे। बहलोलपुर गांव के पास पहुंचते ही पिता बाइक की टक्कर लगने से घायल हो गए। तब से उनका उपचार चल रहा था। हादसे में बाइक सवार भी गंभीर रूप से घायल हो गया था। उनका उपचार चल रहा है। सीओ पुवायां प्रवीण मलिक ने बताया कि अस्पताल से मिले मेमो के आधार पर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवा दिया गया है। संवाद
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ई-रिक्शा पलटने से चार यात्री घायल
तिलहर। मिर्गापुर गांव की बुजुर्ग नन्ही देवी रविवार को सुबह सात बजे एक इंटर कॉलेज के पास ई-रिक्शा पलट जाने से गंभीर रूप से घायल हो गईं। हादसे में ई-रिक्शा पर सवार तीन अन्य यात्री भी घायल हो गए, लेकिन उन्हें मामूली चोटें आईं। राहगीरों ने एंबुलेंस बुलाकर बुजुर्ग नन्ही देवी को सीएचसी भेजा। वहां प्राथमिक उपचार के बाद राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। सीओ विदुष सक्सेना ने बताया कि मामले में तहरीर आने पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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