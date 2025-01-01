Yamuna Nagar News: जंगल में एक क्विंटल मांस के साथ युवक गिरफ्तार

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प्रतापनगर। कन्यावाला के जंगल में पशु काटने सूचना पर पुलिस एक आरोपी को मौके पर पकड़ लिया गया। वहीं उसके दो साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। पुलिस ने आरोपी के पास से करीब एक क्विंटल मांस के साथ मांस काटने के औजार बरामद किए हैं।पुलिस ने आरोपी गांव पिपली माजरा निवासी इकराम पर प्राथमिकी दर्ज की है। मलिकपुर खादर निवासी गौ रक्षा दल के अध्यक्ष आनंद कुमार शर्मा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि रात को उन्हें सूचना मिली थी कि गांव कन्यावाला के जंगल में कुछ लोग पशु काट रहे हैं। इसके बाद उन्होंने प्रतापनगर थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस टीम और गोरक्षा दल के सदस्यों ने जंगल में नाकाबंदी कर दी। इसी दौरान जंगल की ओर से दो बाइक आती दिखाई दीं।टीम ने टॉर्च की रोशनी दिखाकर उन्हें रुकने का इशारा किया। पुलिस को देखकर बाइक सवारों ने बैग और प्लास्टिक के कट्टे नीचे फेंक दिए और जान से मारने की धमकी देते हुए जंगल की ओर भागने लगे। टीम ने उनका पीछा किया और एक आरोपी को पकड़ लिया।पूछताछ में आरोपी ने अपनी पहचान गांव पिपरी माजरा निवासी नाम इकराम बताई। वहीं साथियों के नाम मलिकपुर खादर निवासी अनीष और जलाहू माजरा निवासी पप्पू बताए। पुलिस ने दो बैग और एक प्लास्टिक कट्टा बरामद किया है, जिनमें पन्नियों में मांस भरा हुआ था। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कांटा, दो लोहे की कस्सी, चाकू-छुरी और पशु बांधने की रस्सियां भी मिलीं।जांच अधिकारी जसविंदर सिंह ने बताया कि मौके से भागे आरोपियों की तलाश जारी है। बरामद मांस किस जानवर का है, इसकी जांच के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है।