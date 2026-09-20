Sonipat News: गुरुद्वारा रोड पर चला स्वच्छता अभियान, मेयर ने दुकानदारों से सफाई रखने की अपील की

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मेयर ने दुकानदारों और ढाबा संचालकों से प्रतिष्ठानों के आसपास कूड़ा जमा न होने देने और सफाई का विशेष ध्यान रखने को कहा। उन्होंने लोगों से सड़क पर कूड़ा न फेंकने तथा कचरा डस्टबिन में डालकर नगर निगम की कूड़ा उठाने वाली गाड़ी में देने की अपील की।मेयर ने कहा कि स्वच्छ शहर बनाने की जिम्मेदारी केवल नगर निगम की नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की भी है। दुकानदार, व्यापारी, ढाबा संचालक और शहरवासी अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग करें तो सोनीपत को स्वच्छ, स्वस्थ और सुंदर बनाने का लक्ष्य पूरा किया जा सकता है।इस दौरान पार्षद संजीव वलेचा, आनंद, नकीन मेहरा, शमशेर तूफान, कृष्ण कबीरपुर, पवन, मुख्य सफाई निरीक्षक सतेंद्र दहिया, सफाई निरीक्षक कृष्ण और सुपरवाइजर अजीत मौजूद रहे।