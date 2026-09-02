Sonipat News: खेवड़ा में बच्चों को नशे के दुष्प्रभाव बताए

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सोनीपत। हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एचएसएनसीबी) की सोनीपत यूनिट ने मंगलवार को खेवड़ा में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर बच्चों को नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी दी। यूनिट इंचार्ज अजय धनखड़ ने कहा कि खेवड़ा ने पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता सुमित अंतिल जैसे खिलाड़ी देश को दिए हैं। गांव की खेल प्रतिभाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने बच्चों से खेल और सकारात्मक गतिविधियों के माध्यम से अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाने तथा नशे से दूर रहने की अपील की। कार्यक्रम में बच्चों को नशे के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दुष्परिणामों के बारे में बताया गया।