फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sonipat News ›   Transformer capacity to be increased at 33 kV substation; relief from power cuts expected.

Sonipat News: 33 केवी बिजलीघर में बढ़ेगी ट्रांसफार्मरों की क्षमता, कटों से मिलेगी राहत

Thu, 17 Sep 2026 02:32 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 02:32 AM IST
विज्ञापन
Transformer capacity to be increased at 33 kV substation; relief from power cuts expected.
फोटो: सोनीपत के खरखौदा ​स्थित 33 केवी बिजलीघर में बदले जा रहे ट्रांसफार्मर।
खरखौदा। शहर में बिजली आपूर्ति को बेहतर बनाने की दिशा में बिजली निगम की ओर से 33 केवी बिजलीघर में ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाने का काम किया जा रहा है। दोनों पुराने ट्रांसफार्मरों को अपग्रेड किया जा रहा है। क्षमता बढ़ने के बाद ओवरलोड के कारण बार-बार लगने वाले बिजली कटों से शहरवासियों को राहत मिलने की उम्मीद है।
विज्ञापन

बिजलीघर में फिलहाल 8-8 एमवीए क्षमता के दो पावर ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। गर्मी सहित अन्य समय में बिजली की मांग बढ़ने के कारण इन ट्रांसफार्मरों पर काफी अधिक लोड आने से अकसर बिजली कट लगाने पड़ रहे थे। ओवरलोड की स्थिति के चलते बिजली आपूर्ति बाधित होने और बार-बार कट लगने की समस्या से शहरवासी लगातार परेशानी झेल रहे थे। अब इन दोनों ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाकर 12.5-12.5 एमवीए की जा रही है। इससे पावर हाउस की कुल क्षमता में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी और मौजूदा लोड को संभालने में आसानी होगी। ट्रांसफार्मर बदलने का काम फिलहाल प्रक्रिया में है।
विज्ञापन


पहला 12.5 एमवीए क्षमता का ट्रांसफार्मर वीरवार को चालू कर दिया जाएगा। इसके चालू होने से बिजली के मौजूदा लोड में काफी राहत मिलेगी। वहीं, दूसरे ट्रांसफार्मर को भी अगले एक-दो दिन में अपग्रेड कर चालू करने की योजना है। जिस पर भी काम जारी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

--
दोनों ट्रांसफार्मरों के अपग्रेड होने के बाद बिजलीघर की क्षमता बढ़ जाएगी। इससे बिजली आपूर्ति अधिक सुचारू होने के साथ ही ओवरलोड की समस्या कम होगी और शहरवासियों को बार-बार लगने वाले बिजली कटों से राहत मिलने की उम्मीद है।
-रवि कुमार, उपमंडल अभियंता, बिजली निगम, खरखौदा
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed