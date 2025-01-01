Sonipat News: कैंसर से बचाव का जन जागरूकता कार्यक्रम कल

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दोनों संस्थाओं की ओर से सरकारी संस्थानों, स्कूलों और कॉलेजों में नियमित रूप से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार कैंसर के कई प्रकारों में बीमारी की समय पर पहचान और उपचार से मरीज के बेहतर परिणाम की संभावना बढ़ सकती है। इसके लिए लक्षणों के प्रति जागरूकता और समय पर चिकित्सकीय परामर्श जरूरी है। विज्ञापन

सुशांत सिटी, कुंडली स्थित एंड्रोमेडा कैंसर अस्पताल के निदेशक डॉ. अरुण गोयल और कैंसर विशेषज्ञ डॉ. नेहा गर्ग कार्यक्रम में छात्राओं और स्टाफ को कैंसर से बचाव, शुरुआती जांच तथा आधुनिक उपचार पद्धतियों के बारे में जानकारी देंगे। दोनों संस्थाओं की ओर से सरकारी संस्थानों, स्कूलों और कॉलेजों में नियमित रूप से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार कैंसर के कई प्रकारों में बीमारी की समय पर पहचान और उपचार से मरीज के बेहतर परिणाम की संभावना बढ़ सकती है। इसके लिए लक्षणों के प्रति जागरूकता और समय पर चिकित्सकीय परामर्श जरूरी है।सुशांत सिटी, कुंडली स्थित एंड्रोमेडा कैंसर अस्पताल के निदेशक डॉ. अरुण गोयल और कैंसर विशेषज्ञ डॉ. नेहा गर्ग कार्यक्रम में छात्राओं और स्टाफ को कैंसर से बचाव, शुरुआती जांच तथा आधुनिक उपचार पद्धतियों के बारे में जानकारी देंगे।

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सोनीपत। एंड्रोमेडा कैंसर अस्पताल और अमर उजाला की ओर से 18 सितंबर को मुरथल रोड स्थित जीवीएम कन्या महाविद्यालय में कैंसर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम सुबह 11:30 बजे शुरू होगा। इसमें विशेषज्ञ छात्राओं और स्टाफ को कैंसर के जोखिम, बचाव, शीघ्र जांच और उपचार के बारे में जानकारी देंगे।