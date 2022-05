{"_id":"627d75c39202dd2770686d15","slug":"body-of-engineer-found-drowned-in-yamuna-in-sonipat","type":"story","status":"publish","title_hn":"सोनीपत: आठ माह पहले यमुना स्नान के दौरान डूबे इंजीनियर का शव बरामद, खनन के दौरान रेत में दबा मिला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

संवाद न्यूज एजेंसी, राई, सोनीपत (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Fri, 13 May 2022 02:31 AM IST