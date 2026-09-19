Sonipat News: जिला कारागार में योगाभ्यास के बाद जलाए आशीर्वाद के दीये

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सुबह के सत्र में पतंजलि योगपीठ के योग प्रशिक्षकों के सहयोग से योगाभ्यास कराया गया। इसमें जेल के उपअधीक्षक, अधिकारी, कर्मचारी और बंदी शामिल हुए। जेल अधीक्षक राजेंद्र सिंह ने कहा कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है। यह अनुशासन, आत्म-सुधार और सकारात्मक सोच का माध्यम भी है। उन्होंने कहा कि योग के जरिये बंदियों को स्वस्थ जीवन और आत्म-अनुशासन का संदेश दिया गया।शाम को आयोजित ‘आशीर्वाद का दीया’ कार्यक्रम में जेल अधिकारियों और कर्मचारियों ने दीप जलाए। प्रत्येक दीप को सेवा, संकल्प और सकारात्मकता का प्रतीक बताया गया। साथ ही देश और प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की गई।