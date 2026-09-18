सेवा भावना के साथ मनाया गया जन्मदिन : देवेंद्र कौशिक

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गन्नौर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर भाजपा की ओर से 17 अक्तूबर तक सेवा संकल्प अभियान चलाया जाएगा। भाजपा नेता देवेंद्र कौशिक ने प्रेसवार्ता में बताया कि अभियान के तहत सेवा, जनकल्याण और जनभागीदारी से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यकर्ता जरूरतमंद लोगों की सहायता करने के साथ सामाजिक कार्यों में भागीदारी करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का जन्मदिन उत्सव के बजाय सेवा भावना के साथ मनाया गया। कौशिक ने गन्नौर की टूटी सड़कों का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि वह जल्द मुख्यमंत्री से मिलकर सड़कों की समस्या उनके समक्ष रखेंगे और जल्द मरम्मत कराने का प्रयास किया जाएगा।