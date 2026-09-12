Sonipat News: छह करोड़ से पक्की होगी बड़ौता ड्रेन की पटरी
रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 02:32 AM IST
Updated Sat, 12 Sep 2026 02:32 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
गोहाना। सिंचाई विभाग द्वारा बड़ौता ड्रेन को पक्का किया जाएगा। ड्रेन को पक्का करने का कार्य गांव की आबादी एरिया में करीब चार हजार फीट एरिया में किया जाएगा। इस पर विभाग द्वारा करीब छह करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। अधिकारियों ने ड्रेन को आगामी बारिश के सीजन से पहले पक्का करने का लक्ष्य रखा है।
बड़ौता गांव के खेतों से बारिश के अतिरिक्त पानी की निकासी के लिए सिंचाई विभाग ने ड्रेन बनाई हुई है। बारिश के सीजन में ड्रेन में पानी का स्तर बढ़ जाता है। बड़ौता गांव के नजदीक ड्रेन की पटरी की मिट्टी कमजोर है। पानी का स्तर बढ़ने से पटरी में कटाव हो जाता है।
ग्रामीणों का कहना है कि पटरी में कटाव के कारण ड्रेन का पानी भी खेतों में भरना शुरू हो जाता है। अधिक जलभराव के कारण उनकी फसलें खराब हो जाती हैं। ग्रामीणों ने सिंचाई विभाग से जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान की मांग की थी। उनकी मांग पर विभाग ने आबादी क्षेत्र में ड्रेन की पटरी को पक्का करने का प्रस्ताव मुख्यालय भेजा था।
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मुख्यालय से मंजूरी मिलने के बाद विभाग ने पटरी को पक्का करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पटरी पक्की होने से कटाव की समस्या दूर होगी और किसानों को जलभराव से राहत मिलेगी।
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बड़ौता ड्रेन की पटरी को पक्का किया जाना है। इसके लिए मुख्यालय से मंजूरी मिल चुकी है। औपचारिकताएं पूरी कर जल्द काम शुरू कराया जाएगा। ड्रेन की पटरी पक्की होने से बारिश के सीजन में कटाव रुकेगा और किसानों के खेतों में जलभराव से राहत मिलेगी।
गुलशन कुमार, एक्सईएन, सिंचाई विभाग, गोहाना
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गोहाना। सिंचाई विभाग द्वारा बड़ौता ड्रेन को पक्का किया जाएगा। ड्रेन को पक्का करने का कार्य गांव की आबादी एरिया में करीब चार हजार फीट एरिया में किया जाएगा। इस पर विभाग द्वारा करीब छह करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। अधिकारियों ने ड्रेन को आगामी बारिश के सीजन से पहले पक्का करने का लक्ष्य रखा है।
बड़ौता गांव के खेतों से बारिश के अतिरिक्त पानी की निकासी के लिए सिंचाई विभाग ने ड्रेन बनाई हुई है। बारिश के सीजन में ड्रेन में पानी का स्तर बढ़ जाता है। बड़ौता गांव के नजदीक ड्रेन की पटरी की मिट्टी कमजोर है। पानी का स्तर बढ़ने से पटरी में कटाव हो जाता है।
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ग्रामीणों का कहना है कि पटरी में कटाव के कारण ड्रेन का पानी भी खेतों में भरना शुरू हो जाता है। अधिक जलभराव के कारण उनकी फसलें खराब हो जाती हैं। ग्रामीणों ने सिंचाई विभाग से जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान की मांग की थी। उनकी मांग पर विभाग ने आबादी क्षेत्र में ड्रेन की पटरी को पक्का करने का प्रस्ताव मुख्यालय भेजा था।
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मुख्यालय से मंजूरी मिलने के बाद विभाग ने पटरी को पक्का करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पटरी पक्की होने से कटाव की समस्या दूर होगी और किसानों को जलभराव से राहत मिलेगी।
बड़ौता ड्रेन की पटरी को पक्का किया जाना है। इसके लिए मुख्यालय से मंजूरी मिल चुकी है। औपचारिकताएं पूरी कर जल्द काम शुरू कराया जाएगा। ड्रेन की पटरी पक्की होने से बारिश के सीजन में कटाव रुकेगा और किसानों के खेतों में जलभराव से राहत मिलेगी।
गुलशन कुमार, एक्सईएन, सिंचाई विभाग, गोहाना