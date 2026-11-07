Sonipat News: फैक्टरी में घुसे हथियारबंद बदमाश, गार्ड को बंधक बनाकर लाखों का सामान लूटा

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पुलिस को दी शिकायत में रमेश कुमार ने बताया कि वह पिछले छह-सात महीने से आकाश इंटरनेशनल कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं। कंपनी में कूलर बनाने का काम शुरू किया जाएगा। अभी मशीनों को शिफ्ट किया जा रहा है।उन्होंने बताया कि वह छह नवंबर की रात कंपनी के मुख्य गेट के पास बने गार्ड रूम से निकलकर पीछे की तरफ गश्त करने जा रहे थे। इसी दौरान फैक्टरी के अंदर तीन-चार युवक मुंह पर कपड़ा बांधे हुए मिले। आरोपियों ने उन्हें पकड़ लिया और कंपनी के कार्यालय की पहली मंजिल पर ले जाकर हाथ-पैर बांध दिए। इसके बाद उन्हें कमरे में बंद कर दिया। एक युवक ने पिस्तौल दिखाकर धमकी दी कि अगर वह हिले तो जान से मार देंगे।आरोपी उन्हें कमरे में बंद करके नीचे चले गए और फैक्टरी से सामान लेकर फरार हो गए। सुबह करीब आठ बजे गार्ड बालेश्वर ड्यूटी पर पहुंचे, तो उन्होंने रमेश को बंधनमुक्त किया। इसके बाद सिक्योरिटी सुपरवाइजर राजेंद्र सिंह को सूचना दी गई। फैक्टरी में जांच करने पर ट्रांसफार्मर की कॉपर क्वाइल व अन्य सामान, दो इन्वर्टर बैटरियां, 15 से 20 फीट 15 एमएम कॉपर केबल और पाइप की चूड़ी काटने वाली थ्रेड मशीन गायब मिली।शिकायत के आधार पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ लूट, बंधक बनाने और आर्म्स एक्ट सहित संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। उनकी तलाश की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज जांच की जा रही है।-सत्यवीर सिंह, एसएचओ, थाना सेक्टर-6, बहादुरगढ़।