Sonipat News: पुरस्कार के लिए अब 20 तक कर सकेंगे आवेदन

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जींद। महिला कर्मचारियों के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और सकारात्मक कार्य वातावरण उपलब्ध करवाने वाले संस्थानों को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई महिला समर्थ संस्थान पुरस्कार योजना के लिए पात्र संस्थान 20 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। डीसी डॉ. वैशाली शर्मा ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य ऐसे संस्थानों को पहचान और प्रोत्साहन देना है। संवाद