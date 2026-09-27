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सोनीपत: धनाना के सतलोक आश्रम में 11 साल के बच्चे से कुकर्म का आरोप, पुलिस ने सेवादार को किया गिरफ्तार

Sun, 27 Sep 2026 11:03 AM IST
Naveen संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा) Published by: Naveen Updated Sun, 27 Sep 2026 11:03 AM IST
सार

आरोप के अनुसार, यह घटना 22-23 सितंबर की रात को धनाना स्थित सतलोक आश्रम में हुई। बच्चे के पिता ने पुलिस को बताया कि उनका बेटा 19 सितंबर को सेवा करने के लिए अपने छोटे भाई के साथ आश्रम आया था। बच्चे की काउंसलिंग कराई गई, जिसके बाद यह मामला सामने आया।

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Allegation of assault on 11-year-old boy at Satlok Ashram in Dhanana police arrest sevadar
सतलोक आश्रम - फोटो : संवाद

विस्तार
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सोनीपत के धनाना स्थित सतलोक आश्रम में एक 11 वर्षीय बच्चे से कुकर्म का आरोप लगा है। यह मामला चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की काउंसलिंग के दौरान सामने आया। बच्चे के पिता, जो उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के निवासी हैं, की शिकायत पर बरोदा थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है।

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आरोप के अनुसार, यह घटना 22-23 सितंबर की रात को धनाना स्थित सतलोक आश्रम में हुई। बच्चे के पिता ने पुलिस को बताया कि उनका बेटा 19 सितंबर को सेवा करने के लिए अपने छोटे भाई के साथ आश्रम आया था। बच्चे की काउंसलिंग कराई गई, जिसके बाद यह मामला सामने आया।
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बच्चे के पिता की शिकायत के आधार पर बरोदा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने आश्रम में सेवादार के रूप में काम करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच जारी है।

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