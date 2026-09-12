Sonipat News: कूड़ा डंपिंग रोकने ने लिए 45 लाख से बनेगी चहारदीवारी

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सोनीपत। वार्ड नंबर तीन में दिल्ली रोड स्थित एचएसवीपी की खाली जमीन पर चहारदीवारी का निर्माण शुरू हो गया है। शुक्रवार को विधायक निखिल मदान और मेयर राजीव जैन ने कार्य का शुभारंभ किया। नगर निगम इस पर करीब 45 लाख रुपये खर्च करेगा। चहारदीवारी बनने से कूड़ा डंपिंग और असामाजिक तत्वों की आवाजाही पर अंकुश लगने की उम्मीद है।विधायक निखिल मदान ने बताया कि क्षेत्रवासियों ने एचएसवीपी मार्केट की खाली जमीन पर कूड़ा डाले जाने और कुछ लोगों के वहां नशा करने की शिकायत की थी। इससे आसपास के लोगों को परेशानी हो रही थी। शिकायत के बाद उन्होंने निगम अधिकारियों को चहारदीवारी कराने के निर्देश दिए थे। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद काम शुरू कर दिया गया है।मेयर राजीव जैन ने कहा कि चहारदीवारी बनने से यहां कूड़ा डालने पर रोक लगेगी। इससे सफाई व्यवस्था में सुधार होगा। असामाजिक तत्वों की आवाजाही पर भी अंकुश लगेगा। इस दौरान निगम पार्षद सुरेंद्र मदान, पूर्णमल गौड़, अमन डुडेजा, गिरीश मदान, सुभाष तायल, आजाद और पुनीत छाबड़ा मौजूद रहे।