Sonipat News: 19.20 लाख रुपये से पक्का होगा 1.3 किमी लंबा खेत का रास्ता

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उन्होंने बताया कि रास्ता पक्का होने से किसानों को आवागमन में राहत मिलेगी। बारिश के दौरान कच्चा रास्ता खराब हो जाने से किसानों को खेतों तक आने-जाने में परेशानी होती थी। रास्ता पक्का होने के बाद यह समस्या दूर होगी। इस अवसर पर अशोक सैन, डॉ. राममेहर राठी, टेकराम, हुकमचंद, कंवल मलिक, अजमेर नरवाल, जयभगवान और रणबीर मौजूद रहे।

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गोहाना। बनवासा गांव में 19.20 लाख रुपये की लागत से करीब 1.3 किलोमीटर लंबे खेत के कच्चे रास्ते को पक्का किया जाएगा। रविवार को भाजपा नेता प्रदीप सांगवान ने रास्ते को पक्का करने के कार्य का शिलान्यास किया।