Sonipat News: अनाज मंडी गोहाना में हो चुकी 337,803 क्विंटल धान की आवक

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अनाज मंडी में 2,515 क्विंटल कपास और 4,344 क्विंटल बाजरा की भी आवक हो चुकी है। मार्केट कमेटी सचिव सविता जैन ने बताया कि अनाज मंडी में मानकों पर खरी फसल की खरीद की जा रही है। वीरवार को हुई बारिश के कारण फसल में नमी बढ़ी है। उन्होंने किसानों से अपनी फसल सुखाकर लाने का आग्रह किया। इससे उन्हें खरीद में आसानी होगी और इंतजार कम करना पड़ेगा।एसडीएम ने किया नई अनाज मंडी का दौरागोहाना। एसडीएम अंकित कुमार ने शुक्रवार शाम नई अनाज मंडी का दौरा किया। उन्होंने मंडी में धान खरीद और किसान कैंटीन की व्यवस्था का जायजा लिया। एसडीएम ने हैफेड अधिकारियों को मानकों पर खरी फसल खरीदने के निर्देश दिए। उन्होंने किसान रेस्ट हाउस में कैंटीन का भी निरीक्षण किया। अंकित कुमार ने कर्मचारियों को किसानों और मजदूरों को अच्छी गुणवत्ता का भोजन उपलब्ध कराने के लिए कहा। उन्होंने अनाज मंडी में हुए विकास कार्यों की रिपोर्ट भी ली। वीरवार को हुई तेज बारिश से मंडी परिसर में एक फीट तक पानी भर गया था। बारिश के कारण फसल में नमी बढ़ गई थी जिससे खरीद कार्य प्रभावित हुआ। एसडीएम ने बताया कि बेमौसम बारिश से व्यवस्था प्रभावित हुई थी।