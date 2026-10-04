Sonipat News: कनाडा भेजे गए 24 मीट्रिक टन फ्रोजन फूड, किसानों को मिलेगा निर्यात का लाभ

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निर्यात की गई खेप में हरे मटर, मिश्रित सब्जियां, मटर एवं गाजर, स्वीट कॉर्न और समोसा शामिल हैं। निर्यात करने वाली इकाई को एपीडा की वित्तीय सहायता योजना के तहत सहयोग मिला है। एफपीओ के माध्यम से किए गए इस निर्यात से आसपास के क्षेत्र के किसानों को भी लाभ मिलने की उम्मीद है। कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण के बाद उन्हें अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंच मिलने से किसानों के लिए निर्यात आधारित मूल्य श्रृंखला से जुड़ने के अवसर बढ़ सकते हैं।एपीडा के अनुसार एफपीओ और एफपीसी के माध्यम से कृषि उत्पादों को प्रसंस्करण तथा अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ने से किसान समूहों और खाद्य उत्पादकों की वैश्विक खरीदारों तक पहुंच मजबूत होती है। इससे निर्यात मूल्य श्रृंखला में उनकी भागीदारी बढ़ाने के अवसर मिलते हैं।एपीडा के अध्यक्ष अभिषेक देव ने निर्यातकों और संबंधित हितधारकों को बधाई दी। उन्होंने एफपीओ आधारित निर्यात को किसानों और खाद्य उत्पादकों को वैश्विक बाजार से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया।