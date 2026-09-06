Sonipat News: शिक्षक गौरव समारोह में 22 शिक्षक सम्मानित
रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 01:58 AM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 01:58 AM IST
विज्ञापन
गन्नौर। लायंस क्लब गन्नौर गौरव की ओर से शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में शिक्षक गौरव सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र के विभिन्न शिक्षण संस्थानों से जुड़े 22 शिक्षकों को स्मृति चिह्न और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता क्लब अध्यक्ष विक्रांत हांडा ने की। डीसीआरयूएसटी मुरथल के पूर्व रजिस्ट्रार डॉ. अजय गर्ग मुख्य अतिथि रहे। बीईओ सुरजीत घणघस भी बतौर अतिथि मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन