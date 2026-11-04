फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sonipat News ›   13 samples of sweets were collected from five shops and sent to a laboratory for testing.

Sonipat News: पांच दुकानों से मिठाई के 13 सैंपल भरे, जांच के लिए भेजे लैब

Wed, 04 Nov 2026 02:45 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 02:45 AM IST
विज्ञापन
13 samples of sweets were collected from five shops and sent to a laboratory for testing.

विज्ञापन

गोहाना। त्योहार सीजन में मिलावटी मिठाइयों की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए मंगलवार को खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने शहर में विभिन्न दुकानों पर छापा डाला। अधिकारियों ने सोनीपत रोड, रोहतक बाईपास और फव्वारा चौक पर पांच दुकानों से मिठाइयों के 13 सैंपल भरे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी शैलेंद्र ने कहा कि त्योहारों के दौरान मिठाइयों की मांग बढ़ने के साथ ही मिलावट की आशंका भी रहती है। इसे देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमें मिठाई की दुकानों पर लगातार छापे डाल रही हैं। यह कार्रवाई लगातार की जाएगी। दुकानों से लिए गए सैंपलों को जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजा जाएगा। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed