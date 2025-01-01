Sirsa News: कालांवाली में सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन, सरकारी आदेशों की प्रतियां जलाईं

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संघ के प्रधान सिकंदर सिंह ने बताया कि उनकी प्रमुख मांगों में कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना और ठेका प्रथा समाप्त करना शामिल है। वे समान काम के लिए समान वेतन और सेवा सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों का शोषण बंद करना भी उनकी मुख्य मांग है।उन्होंने कहा कि आंदोलन के विभिन्न चरण पूरे होने के बावजूद सरकार उनकी जायज मांगों पर विचार नहीं कर रही है। सिकंदर सिंह ने सरकार के इस रवैये को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कर्मचारियों ने स्पष्ट किया कि वे किसी दबाव या धमकी से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि विरोध केवल सांकेतिक कार्रवाई तक सीमित नहीं है। जब तक सरकार ठोस निर्णय नहीं लेती, आंदोलन चरणबद्ध तरीके से जारी रहेगा।एक माह से जारी है आंदोलनसफाई और अग्निशमन कर्मचारी करीब एक माह से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। वे रोजाना अलग-अलग तरीकों से विरोध दर्ज करवा रहे हैं। गत दिनों 10 सफाई कर्मचारियों और एक अग्निशमन कर्मचारी ने मुंडन करवाकर रोष जताया था। उन्होंने सरकार का पुतला फूंककर भी अपना विरोध प्रदर्शित किया था।