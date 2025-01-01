Sirsa News: कालांवाली में सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन, सरकारी आदेशों की प्रतियां जलाईं
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Sun, 06 Sep 2026 12:07 AM IST
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कालांवाली। नगर पालिका कर्मचारी संघ के आह्वान पर शनिवार को शहर के सफाई कर्मचारी भाजपा की जिला अध्यक्ष रेणु शर्मा के आवास के सामने पहुंचे। संघ के प्रधान सिकंदर सिंह के नेतृत्व में कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध-प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने हाल ही में जारी सरकारी आदेशों की प्रतियां जलाकर अपना रोष जताया।
संघ के प्रधान सिकंदर सिंह ने बताया कि उनकी प्रमुख मांगों में कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना और ठेका प्रथा समाप्त करना शामिल है। वे समान काम के लिए समान वेतन और सेवा सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों का शोषण बंद करना भी उनकी मुख्य मांग है।
उन्होंने कहा कि आंदोलन के विभिन्न चरण पूरे होने के बावजूद सरकार उनकी जायज मांगों पर विचार नहीं कर रही है। सिकंदर सिंह ने सरकार के इस रवैये को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कर्मचारियों ने स्पष्ट किया कि वे किसी दबाव या धमकी से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि विरोध केवल सांकेतिक कार्रवाई तक सीमित नहीं है। जब तक सरकार ठोस निर्णय नहीं लेती, आंदोलन चरणबद्ध तरीके से जारी रहेगा।
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एक माह से जारी है आंदोलन
सफाई और अग्निशमन कर्मचारी करीब एक माह से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। वे रोजाना अलग-अलग तरीकों से विरोध दर्ज करवा रहे हैं। गत दिनों 10 सफाई कर्मचारियों और एक अग्निशमन कर्मचारी ने मुंडन करवाकर रोष जताया था। उन्होंने सरकार का पुतला फूंककर भी अपना विरोध प्रदर्शित किया था।
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संघ के प्रधान सिकंदर सिंह ने बताया कि उनकी प्रमुख मांगों में कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना और ठेका प्रथा समाप्त करना शामिल है। वे समान काम के लिए समान वेतन और सेवा सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों का शोषण बंद करना भी उनकी मुख्य मांग है।
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उन्होंने कहा कि आंदोलन के विभिन्न चरण पूरे होने के बावजूद सरकार उनकी जायज मांगों पर विचार नहीं कर रही है। सिकंदर सिंह ने सरकार के इस रवैये को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कर्मचारियों ने स्पष्ट किया कि वे किसी दबाव या धमकी से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि विरोध केवल सांकेतिक कार्रवाई तक सीमित नहीं है। जब तक सरकार ठोस निर्णय नहीं लेती, आंदोलन चरणबद्ध तरीके से जारी रहेगा।
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एक माह से जारी है आंदोलन
सफाई और अग्निशमन कर्मचारी करीब एक माह से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। वे रोजाना अलग-अलग तरीकों से विरोध दर्ज करवा रहे हैं। गत दिनों 10 सफाई कर्मचारियों और एक अग्निशमन कर्मचारी ने मुंडन करवाकर रोष जताया था। उन्होंने सरकार का पुतला फूंककर भी अपना विरोध प्रदर्शित किया था।