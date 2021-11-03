पुरानी तेरापंथी जैन सभा वाली गली में एक महिला कपड़े सुखाते समय चक्कर आने से मकान की छत से नीचे गिर गई। घायल महिला की पहचान गुड़िया निवासी यूपी हाल निवासी कालांवाली के रूप में हुई है।घायल महिला के पति सुरेंद्र कुमार ने बताया कि वो पहली मंजिल पर किराये के मकान में रहते हैं। शनिवार सुबह उसकी पत्नी कपड़े दीवार पर सुखा रही थी। तभी अचानक उसे चक्कर आ गया और वह मकान से नीचे गली में गिर गई। घायल महिला को तुरंत राहगीरों ने एंबुलेंस की सहायता से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया। जहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए सिरसा रेफर कर दिया है।