Sirsa News: धान खरीद में 17 फीसदी से अधिक नमी बनी अड़चन

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फोटोसंवाद न्यूज एजेंसीसिरसा। जिले की अनाज मंडियों में धान की आवक लगातार जारी है। हालांकि, अब तक सरकारी खरीद शुरू नहीं हो पाई है। खरीद के इंतजार में किसानों को अपनी उपज की रखवाली करनी पड़ रही है।रविवार को सिरसा अनाज मंडी में 274 मीट्रिक टन धान की आवक हुई। अब तक कुल 482 किसान चार हजार मीट्रिक टन धान लेकर पहुंच चुके हैं। मार्केट कमेटी के अधिकारियों के अनुसार, धान में नमी की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक है।मंडी में पहुंच रहे धान में 17 फीसदी से अधिक नमी मिल रही है। नमी निर्धारित स्तर तक आने के बाद ही पीआर धान की सरकारी खरीद शुरू हो सकेगी। कालांवाली अनाज मंडी में करीब 19 हजार क्विंटल धान की आवक हुई है।डबवाली अनाज मंडी में 4459 क्विंटल धान पहुंच चुका है। रानियां मंडी में साढ़े पांच हजार क्विंटल धान की आवक हुई है।किसानों की परेशानीखरीद शुरू नहीं होने के कारण किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें मंडी में अपनी फसल की लगातार निगरानी करनी पड़ रही है। किसानों को उम्मीद है कि धान में नमी की मात्रा निर्धारित मानक के अनुरूप आते ही सरकारी खरीद शुरू होगी। मार्केट कमेटी सिरसा के सचिव वीरेंद्र मेहता ने बताया कि नमी अधिक होने के कारण खरीद एजेंसियां खरीद नहीं कर रही हैं।राइस शेलरों की संख्या में वृद्धिइस बीच जिले में राइस शेलरों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। इस वर्ष राइस शेलरों की संख्या बढ़कर 100 हो गई है। वर्ष 2025 में इनकी संख्या 72 थी। जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक कार्यालय में अब तक 30 राइस शेलरों ने सीएमआर के लिए आवेदन किया है।