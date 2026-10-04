Sirsa News: मोबाइल हैक कर खाते से एक लाख रुपये उड़ाए, प्राथमिकी दर्ज

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सिरसा। साइबर ठग ने बेटी की स्कूल फीस जमा कराने का झांसा देकर एक व्यक्ति का मोबाइल हैक कर लिया। ठग ने उसके बैंक खाते से एक लाख रुपये निकाल लिए। साइबर थाना पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।पीड़ित ने पुलिस को बताया कि 15 सितंबर को उसके व्हाट्सएप नंबर पर एक कॉल आई थी। कॉल करने वाले ने खुद को स्कूल का स्टाफ बताया। उसने बेटी की लंबित फीस के ऑनलाइन भुगतान के लिए एक लिंक भेजा।पीड़ित के लिंक पर क्लिक करते ही उसका मोबाइल हैक हो गया। कुछ देर बाद मोबाइल सामान्य होने पर उसने बैंक खाता चेक किया। खाते से एक लाख रुपये कट चुके थे। जांच अधिकारी दलीप कुमार ने बताया कि मामले की जांच जारी है।